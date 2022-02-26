Банковские карты систем Visa и Mastercard продолжат работать на территории России

Банковские карты систем Visa и Mastercard будут работать на территории России. Ограничения коснутся использования карт этих систем за пределами России.

Банковские карты систем Visa и Mastercard будут работать на территории России. Ограничения коснутся использования карт этих систем за пределами России.

По данным РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под «блокирующие» санкции США, о приостановке их участия в системе. По данным источников, участие приостанавливается с 16:00—17:00 26 февраля.

«Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт», — сказали РИА Новости в Национальной системы платежных карт.

При этом по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, «Открытие» и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты — по контактной или бесконтактной технологии.

Держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены.