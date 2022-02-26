Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка и «Открытия»
Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и «Открытия». Документ об этом опубликован в Официальном журнале ЕС.
Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Альфа-Банка и «Открытия». Документ об этом опубликован в Официальном журнале ЕС.
Новые ограничения вводят в отношении ряда банков, в перечень вошли в том числе Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.
Новые ограничения касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации.