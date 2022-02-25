В Рязани обсудили подготовку к весеннему паводку

По информации рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запас воды в снеге в Рязанской области выше нормы на 40-80%. Почва промерзла, растаяла, прочность льда снижается из-за оттепелями.

В Рязани обсудили подготовку к весеннему паводку. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр города Елена Сорокина.

По информации рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запас воды в снеге в Рязанской области выше нормы на 40-80%. Почва промерзла, растаяла, прочность льда снижается из-за оттепелями.

По оценкам специалистов, затопление территорий останется на уровне многолетних значений, отметила Сорокина. Она добавила, что создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организован мониторинг единой дежурно-диспетчерской службой. Особое внимание уделят территориям, которые могут оказаться в зоне подтопления. В период паводка будут работать телефоны «горячей линии» для жителей. Для последствий организовали дежурные бригады в МУП «РГРЭС» и «Водоканале».

В дирекции благоустройства подготовили запас материалов, четыре бригады рабочих.

«Подготовлено четыре пункта временного размещения для жителей. Они оснащены всем необходимым для людей, продумана организация питания», — сообщила Сорокина. Сорокина отметила, что поручила организовать тренировку с подразделениями администрации и городскими службами и проработать сценарий развития событий, когда уровень воды может превысить среднегодовой.