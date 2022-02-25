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Роскомнадзор начал процедуру частичной блокировки Facebook
24 февраля соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ. Требования Роскомнадзора о снятии ограничений владельцы Facebook проигнорировали.

Роскомнадзор начал процедуру частичной блокировки Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в четверг, 24 февраля, социальная сеть Facebook, которая принадлежит компании Meta Platforms, Inc., ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», информационного агентства РИА Новости и телеканала «Звезда».

С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 подобных случая цензуры со стороны Facebook.

Владельцы соцсети проигнорировали требования Роскомнадзора о снятии ограничений.

«Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — сообщили в Роскомнадзоре.

В пятницу, 25 февраля, генеральная прокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел признала Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

Роскомнадзор приступил к мерам частичного ограничения доступа в отношении социальной сети.