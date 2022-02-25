В пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции рязанская прокуратура заявила о возможном уголовном наказании в деле по Астраханскому мосту.
Напомним, что контрольно-счетная палата нашла нарушения в реконструкции моста. В прокуратуру направили материалы проверки по факту незаконного использования бюджетных средств.
Речь идет об отсутствии разрешительных документов, связанных с реконструкцией, также были нарушения в оплате работы.
«Возможно будут приняты меры и уголовного характера в отношении должностных лиц, которые нарушили действующее законодательство», — заключил региональный прокурор Иван Панченков.
Напомним, мост на улице Ленина реконструировали с сентября 2020 года по август 2021 года. На работы выделили 175 млн рублей. В документации тендера говорилось, что гарантийный срок для перильных и пешеходных ограждений составит пять лет.