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Рязанские депутаты открыли сбор для помощи беженцам из Донбасса
«Открыли сбор средств для беженцев. На начальном этапе по 10 тысяч. Приглашаем всех депутатов, если есть желание, принять участие», — сообщил депутат Александр Чайка.

В четверг, 24 февраля, в Рязани прошло заседание гордумы. На нем депутаты из «Единой России» обсудили оказание помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

«Открыли сбор средств для беженцев. На начальном этапе по 10 тысяч. Приглашаем всех депутатов, если есть желание, принять участие», — сообщил депутат Александр Чайка.