Рязанские депутаты открыли сбор для помощи беженцам из Донбасса
«Открыли сбор средств для беженцев. На начальном этапе по 10 тысяч. Приглашаем всех депутатов, если есть желание, принять участие», — сообщил депутат Александр Чайка.
В четверг, 24 февраля, в Рязани прошло заседание гордумы. На нем депутаты из «Единой России» обсудили оказание помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.
«Открыли сбор средств для беженцев. На начальном этапе по 10 тысяч. Приглашаем всех депутатов, если есть желание, принять участие», — сообщил депутат Александр Чайка.