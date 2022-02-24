Рязанцы начали закупаться в магазинах после начала военной операции на Украине

Полки супермаркетов «Глобус», «Лента» и «Европа» постоянно пополняются. В двух последних продуктовых магазинах все спокойно, а вот в гипермаркете «Глобус» люди начали активно покупать гречку, рис и макароны.

Рязанцы начали закупаться в магазинах после начала военной операции на Украине. Днем, 24 февраля, корреспондент РЗН. инфо проверил, не начался ли ажиотаж в крупных продуктовых магазинах и отделение «Сбербанка» на Театральной площади.

Полки супермаркетов «Глобус», «Лента» и «Европа» постоянно пополняются. В двух последних продуктовых магазинах все спокойно, а вот в гипермаркете «Глобус» люди начали активно покупать гречку, рис и макароны.

«Хожу в магазин каждый день. Беру обычные продукты: хлеб, молоко, овощи. Сегодня решила еще взять, на всякий случай, пару пачек риса и гречки. Ситуация сейчас в стране нестабильная», — поделилась Валентина Петровна.

«Посмотрела новости и поняла, что цены скоро взлетят. Решила закупиться крупой на ближайшие пару месяцев, так получится сэкономить», — рассказала Ольга.

В «Сбербанке» у банкоматов скопления людей не наблюдается. Рязанцы как обычно пополняют карты и снимают деньги.