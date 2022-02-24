Адвокат супруга пропавшей рязанки Елены Логуновой раскритиковал следствие

По мнению защитника, уголовное дело просто «набивается» бесполезными следственными действиями, чтобы к дате продления доложить о них руководству.

Адвокат Александра Логунова — Иван Беззубцев раскритиковал следствие по поиску пропавшей супруги его клиента. Об этом он в четверг, 24 февраля, сообщил РЗН. Инфо.

По мнению защитника, уголовное дело просто «набивается» бесполезными следственными действиями, чтобы к дате продления доложить о них руководству.

«Следствие, имея перед собой массу не обработанных объектов, кинулось допрашивать экстрасенса», — отметил Беззубцев.

Он рассказал, что Логунову до сих пор не задавали ни одного вопроса по поводу контактов и сообщений на его мобильном телефоне, который изъяли в октябре. Также следователи не провели экспертизы по изъятым лопатам с загородного участка Логуновых (проверить, не копались ли ими где-то еще кроме участка).

«То есть, вместо того чтобы в кратчайшие сроки разрешать классические криминалистические версии, следствие окунулось в водоворот оккультных толкований. На самом деле для меня очевидно гораздо больше признаков того, что следствие не совсем в полной мере реализовывает научно обоснованный криминалистический потенциал», — подчеркнул Беззубцев.

Он направил в адрес следствия ходатайства о том, «что нужно заниматься поисками пропавшей, и соблюдать права всех участников процесса».

Приводим текст обращения Ивана Беззубцева полностью: