В Рязани госпитализировали 26 детей, прибывших из ДНР И ЛНР

По данным на 17:00 23 февраля госпитализировали 52 приезжих из ДНР И ЛНР, среди них 26 детей. Матерей размещают вместе с заболевшими детьми. Три человека госпитализированы по показаниям, не связанным с ковидом, сообщает опергруппа Рязанской области.

По данным на 17:00 23 февраля госпитализировали 52 приезжих из ДНР И ЛНР, среди них 26 детей. Матерей размещают вместе с заболевшими детьми. Три человека госпитализированы по показаниям, не связанным с ковидом, сообщает опергруппа Рязанской области.

В докладе руководитель опергруппы регионального правительства Анна Рослякова рассказала о приеме и размещении жителей ЛНР и ДНР, прибывших в область. По ее словам, 23 февраля в пунктах временного размещения в настоящее время находятся 665 человек. Все люди обеспечены предметами первой необходимости. Приезжим помогли оформить документы, наладить связь с родственниками. Творческие коллективы Рязани провели для людей концерты.

Рослякова добавила, что во всех районах области продолжается сбор гуманитарной помощи, на специальный счет началось перечисление средств.

Напомним, в среду, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек. На вокзале встречу обеспечивали представители оперативной группы и ГУ МЧС России по Рязанской области. Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР приехал накануне.

Губернатор Николай Любимов рассказал, как лично поможет жителям Донбасса.