ДТП в Канищеве устроил пьяный водитель легковушки

Авария в рязанском Канищеве произошла по вине пьяного водителя легковушки. Он въехал в припаркованную фуру на улице Интернациональной во вторник, 22 февраля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 22:32, вблизи дома 10а по улице Интернациональной. Нетрезвый 33-летний рязанец за рулем ВАЗ 2114 (впоследствии отказался от законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по предварительной информации, наехал на припаркованный грузовик Volvo с полуприцепом.
В результате происшествия водитель и 38-летний пассажир автомобиля ВАЗ 2114 получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.