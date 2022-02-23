Аварию с фурой на улице Новоселов устроил пьяный водитель легковушки
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в среду, 23 февраля, в Рязани на улице Новоселов. ДТП произошло примерно в 19:45 вблизи дома 50, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в среду, 23 февраля, в Рязани на улице Новоселов. ДТП произошло примерно в 19:45 вблизи дома 50, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
32-летний водитель за рулем Lada Granta, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик с полуприцепом. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По предварительной информации, у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее видео с места ДТП прислали РЗН. инфо очевидцы.