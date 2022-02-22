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Татьяна Панфилова покинула рязанскую областную думу
По непроверенной информации, Панфилова займет освобожденное Юлией Рокотянской место в гордуме и пост главы Рязани.

Татьяна Панфилова покинула рязанскую областную думу. Во вторник, 22 февраля, на заседании рассмотрели вопрос о досрочном перекрещении ее полномочий депутата.

«Если 38 депутатов проголосовали „за“, это не значит, что мы с радостью расстаемся с вами», — заявил спикер Аркадий Фомин. Он от всех депутатов поблагодарил Панфилову за совместную работу, пожелал дальнейших успехов и вручил букет роз.

«Я в данном случае выполняю определенные партийные решения», — заявила Панфилова в ответном слове.

С декабря 2005 года Татьяна Панфилова была заместителем председателя правительства Рязанской области по социальным вопросам. С октября 2012 года по ноябрь 2015 года работала главврачом ОДКБ имени Дмитриевой. Панфилова избиралась депутатом облдумы (с 2001 года) второго, третьего, четвертого, шестого и седьмого созывов.

По непроверенной информации, Панфилова займет освобожденное Юлией Рокотянской место в гордуме и пост главы Рязани.