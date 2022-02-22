Работники Ново-Рязанской ТЭЦ — братья Решетовы стали победителями VII чемпионата мира по пауэрлифтингу- 2021

Накануне Дня защитника Отечества на Ново-Рязанской ТЭЦ прошла встреча журналистов с Алексеем и Владимиром Решетовыми — чемпионами мира по пауэрлифтингу. Братья работают на Ново-Рязанской ТЭЦ слесарями-ремонтниками шестого разряда.

Накануне Дня защитника Отечества на Ново-Рязанской ТЭЦ прошла встреча журналистов с Алексеем и Владимиром Решетовыми — чемпионами мира по пауэрлифтингу. Братья работают на Ново-Рязанской ТЭЦ слесарями-ремонтниками шестого разряда. И уже как 22 года занимаются пауэрлифтингом. За это время они становились победителями и призерами в кубках мира, Европы, в международных и всероссийских турнирах.

Самые первые значимые награды братья завоевали в 2012 году на чемпионате Европы, где Владимир получил бронзовую медаль в весовой категории до 90 килограммов, а Алексей занял четвертое место в категории до 100 килограммов. За призовые места там боролись 500 силачей из 20 стран мира

А вот в декабре 2021 года Владимир Решетов уже стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF в номинации «пауэрлифтинг без экипировки ДК» в классе мастера 40-49 лет и весовой категории 90 кг с суммарным результатом 647,5 кг. По своей группе он стал золотым медалистом, а в абсолютном зачете занял 3-е место. Алексей же выступил в роли тренера брата. В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран мира: России, Армении, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Венгрии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии и Чехии

«Это был седьмой по счету чемпионат мира, в декабре прошлого года он проходил в Москве. Я был в классе мастера 40-49 в весовой категории до 90 килограммов. В моей группе за победу боролись сильные противники. С одним силачом мы очень напряженно соревновались за золото. Но он ошибся в приседе, поэтому я стал чемпионом мира», — рассказал Владимир Решетов.

Благодаря финансовой поддержке Ново-Рязанской ТЭЦ в лице председателя совета директоров Анатолия Шестакова, братья несколько раз в год успешно участвуют в различных турнирах. «Анатолий Зарибзянович Шестаков всегда нас поддерживает и помогает, за что мы ему очень благодарны. Он сам был спортсменом и тренером, поэтому понимает, насколько спорт важен в нашей жизни», — отметил Владимир Решетов. «Надеюсь, что через три года смогу выступить в чемпионате мира в классе мастера 50-59 в весовой категории до 90 килограммов», — поделился планами Владимир.

Ильдар Гатин, начальник цеха ремонта тепломеханического оборудования ТЭЦ, где работают братья, так отозвался о чемпионах:

«Владимир и Алексей Решетовы одни из самых опытных и высокопрофессиональных специалистов на ТЭЦ. Владимир работает на ТЭЦ с 2001 года, а Алексей с 2005. Они как наставники помогают молодым осваивать профессию. В любое время суток — и днем и ночью — готовы приехать на ТЭЦ, если нужно провести срочные и сложные ремонты оборудования. Их уважают в коллективе. Они надежные и сильные парни, с которыми, как говорится, можно «ходить в разведку».

На данный момент у обоих братьев в планах не только участие в соревнованиях, но и воспитание новых рязанских спортсменов по пауэрлифтингу.

Кроме того, в 2021 году братья Решетовы добились высоких результатов еще в ряде престижных турниров:

Владимир Решетов:

1 место в чемпионате Европы IPL- 2021 по пауэрлифтингу без экипировки в классе мастера 45-49, в весовой категория 90 кг с результатом 637,5 кг, который проходил в Долгопрудном Московской области в апреле 2021 года.

1 место в открытом всероссийском турнире Мегаполис WPF 2021 в номинации WPF PRO Пауэрлифтинг безэкипировочный в группе ветераны 45-49, в весовой категории до 90 кг с результатом 637,5 кг в сумме троеборья, который проходил в Москве 27-28 февраля 2021 года.

1 место в открытом чемпионате России WPF 2021, в дисциплине пауэрлифтинг, безэкипировочный, в категории мастера 45-49, в весовой категории 90 кг с результатом 640 кг, который проходил в Москве в июне 2021 года.

1 место в открытом кубке «Рязань косопузая» в номинации WRPF, любители, пауэрлифтинг без экипировки ДК в возрастной группе мастера 40-49, в весовой категории до 90 кг с результатом 635 кг в сумме троеборья, который проходил в Рязани в апреле 2021 года.

Алексей Решетов (тренер Владимира Решетова):

1 место в открытом всероссийском турнире Мегаполис WPF 2021, в номинации WPF PRO пауэрлифтинг безэкипировочный в группе ветераны 45-49, в весовой категории до 100 кг с результатом 622,5 кг в сумме троеборья, который проходил в Москве в феврале 2021 года.

1 место в Открытом Чемпионате России WPF 2021, в дисциплине пауэрлифтинг, безэкипировочный, в категории мастера 45-49, в весовой категории 100 кг с результатом 642,5 кг, который проходил в Москве в июне 2021 года.