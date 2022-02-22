Директор ГТРК «Ока» отказался комментировать выпуск с QR-код надписью «Ты п… дор»
В разговоре по телефону с корреспондентом, он пояснил, что все комментарии дает «лично». На вопрос «куда и когда можно приехать», Виктор Дрейлих бросил трубку.
Директор ГТРК «Ока», депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих отказался комментировать выпуск рязанской телекомпании, на котором появился QR-код с надписью «Ты пидор».
В разговоре по телефону с корреспондентом, он пояснил, что все комментарии дает «лично». На вопрос «куда и когда можно приехать», депутат бросил трубку.
Напомним, что выпуск показали в прямом эфире в понедельник, 21 февраля, в 21:00.