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На рязанском телеканале в новостях показали QR-код с надписью «Ты п… дор»
Выпуск показали в прямом эфире в понедельник, 21 февраля, в 21:00.

В эфире рязанской телерадиокомпании «Ока» вышел выпуск «Вестей», на котором в одном из сюжетов показали QR-код с надписью «Ты пидор». Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил telegram-канал «Рязанский комментатор».

Один из сюжетов проиллюстрировали QR-кодом, в котором, если навести камеру, считывается фраза «Ты пидор». Выпуск показали в прямом эфире в понедельник, 21 февраля, в 21:00.