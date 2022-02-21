В Рязанской области 18 образовательных учреждений закрыли на карантин
Противоэпидемические меры ввели в двух вузах, 12 ссузах и четырех классах в четырех школах.
В Рязанской области 18 образовательных учреждений закрыли на карантин. Об этом в понедельник, 21 февраля, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.
Противоэпидемические меры ввели в двух вузах, 12 ссузах и четырех классах в четырех школах.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области изменили правила ухода образовательных учреждений на карантин.