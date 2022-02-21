В Рязанской области изменили правила ухода образовательных учреждений на карантин
Теперь образовательные учреждения будут отправлять на карантин только в том случае, если болеют в целом 20% учащихся.
В Рязанской области изменили правила ухода образовательных учреждений на карантин. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.
Теперь образовательные учреждения будут отправлять на карантин только в том случае, если болеют в целом 20% учащихся. Классы закрывают приказом директора.
Изменения связаны с постановлением главного санитарного врача, в котором решено отменить изоляцию для лиц, контактирующих с больными COVID-19.