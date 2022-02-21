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В Рязани задержали мужчину, который украл 200 тысяч у 88-летней пенсионерки
Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, она виновата и нужны деньги, чтобы решить вопрос с пострадавшей.

В Рязани задержали мужчину, обманувшего 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, она виновата и нужны деньги, чтобы решить вопрос с пострадавшей. Злоумышленник пояснил, что тогда дочь женщины сможет избежать уголовного наказания. Незнакомец по телефону просил 200 тысяч рублей. Рязанка испугалась за дочь и согласилась передать деньги через курьера. На улице она встретилась с незнакомым мужчиной, отдала ему деньги и позвонила дочери. Оказалось, что с ней все в порядке.

Выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников.

Полиция нашла курьера и мужчину, которому он передал 200 тысяч, полученные от пенсионерки.

Выяснилось, что к мошенничеству причастен 34-летний житель Рыбного. Полиция получила ориентировку на розыск мужчины. Сотрудники разыскали и задержали злоумышленника. У него изъяли 200 тысяч рублей, их вернут пострадавшей.

Полиция установила, что 34-летний житель Рыбного по телефону получал информацию о жертвах мошеннических действий, а также время и место, куда им было указано приносить деньги.

Злоумышленник нашел курьера, который согласился за плату забрать сверток у женщины. Он не знал, что участвует в таком деле. Получив деньги, он должен был перевести их с помощью интернета мужчине, звонившему ранее, но не успел. Его задержала полиция.

Ранее злоумышленника судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.