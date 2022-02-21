В Рязани с двумя концертами выступил Игорь Растеряев

После концертов Игорь Растеряев пообщался с каждым желающим, оставил автограф и сфотографировался. После последнего концерта одна из фанаток подарила ему шерстяной свитер.

В субботу, 19 февраля, в кафе «Старый парк» выступил певец, актер Игорь Растеряев. Для исполнителя это стал первый концерт в 2022 году.

Растеряев заявил, что часто бывает в Рязани, и отметил «камерную атмосферу» в «Старом парке», где выступает два года подряд.

Концерт начался с песен «Месяц», «Ромашки» и «Комбайнеров», которые принесли славу Растеряеву в 2010 году, после публикации снятого на телефон ролика в YouTube. Далее последовал военный блок, в котором «Ленинградскую» певец посвятил памяти бабушки своего директора Марии Матюхиной, после прочитал стихотворение Дед Агван.

Между песнями Растеряев рассказывал, как пытались поймать сома, которого уже выловили другие рыбаки, шутил о роли «Крокодила», которая у него была в театре. Общаясь с залом, он выяснил, что на концерт приехали жители Калуги и Подмосковья.

«По сути моя театральная карьера начиналась около Рязани. Первые спектакли были в Коломне и Луховицах. Там мне надолго запомнился баннер: «В России три столицы Москва, Рязань и Луховицы».

Впервые в Рязани Растеряев спел новые песни «Тишина» и «Лоскутки». Растеряев признался, что в последней нет никакого смысла, так как она составлена из фраз, которые он записывал когда-то в блокнот.

После он без остановки спел «Дальнобойную», «Ростов», «Весну» и «Молодой», которые сорвали овации. Растеряев начал прощаться, но зал сразу начал кричать: «На бис».

«Пару-тройку песен споем?» — спросил у зала исполнитель и услышал радостные крики фанатов. Песни начали предлагать прямо из зала. По просьбам Растеряев во второй раз спел «Ромашки», а затем «Ермака».

«Закончить я хотел бы песней, которую я очень редко пел на концертах Мне показалась, что она потеряла актуальность," - заявил певец и исполнил трек «Бой», который посвящен Донбасским танкистам.

Из-за раскупленных билетов Растеряев дал второй концерт на следующий день. Между выступлениями он дал интервью РЗН. инфо, в котором выбрал лучший бренд для Рязани, рассказал о концертах на Украине и почему не интересен пропагандистам.

После концертов Игорь Растеряев пообщался с каждым желающим, оставил автограф и сфотографировался. После последнего концерта одна из фанаток подарила ему шерстяной свитер.