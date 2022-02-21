В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на заседании комиссии по ЧС по ситуации с беженцами.
В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник, 21 февраля,
«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», — сказал Чуприян.
В пятницу, 18 февраля, руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Россию в связи с угрозой вторжений Украины. В связи с этим в Ростовской области создали оперштаб. Ряд регионов заявил о готовности принять беженцев.