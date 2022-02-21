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Путин попросил Совбез рассмотреть признание ДНР и ЛНР
Путин отметил, что киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, о чем многократно заявляли.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза России обсудил ситуацию на Донбассе. Об этом пишет «МК».

Глава государства заявил, что изначально Москва хотела решить вопросы мирно, но Киев дважды провел на территории региона карательные операции.

Путин отметил, что киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, о чем многократно заявляли.

«Цель сегодняшнего заседания совбеза — определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет», — сказал президент.

Глава государства заявил, что признание связано с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и Европе. Путин сообщил, что Совбез рассмотрит этот вопрос и отметил, что на Украине не все признали «антиконституционный и кровавый переворот».

Президент добавил, что угрозы для России вырастут, если Украину примут в НАТО. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своем видении ситуации по Донбассу.

Президент заявил, что есть угроза, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав России. Путин предположил, что НАТО может включиться в эти события.

Глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников заявил, что вопрос обсудят в Госдуме, если Путин выступит с заявлением о признании ДНР и ЛНР.

Президент России сообщил, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он заявил, что в в американской позиции есть изменения. «Надо понять, в чем они заключаются», — резюмировал президент России.