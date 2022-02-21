Путин попросил Совбез рассмотреть признание ДНР и ЛНР

Путин отметил, что киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, о чем многократно заявляли.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза России обсудил ситуацию на Донбассе. Об этом пишет « МК ».

Глава государства заявил, что изначально Москва хотела решить вопросы мирно, но Киев дважды провел на территории региона карательные операции.

Путин отметил, что киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, о чем многократно заявляли.

«Цель сегодняшнего заседания совбеза — определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет», — сказал президент.

Глава государства заявил, что признание связано с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и Европе. Путин сообщил, что Совбез рассмотрит этот вопрос и отметил, что на Украине не все признали «антиконституционный и кровавый переворот».

Президент добавил, что угрозы для России вырастут, если Украину примут в НАТО. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своем видении ситуации по Донбассу.

Президент заявил, что есть угроза, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав России. Путин предположил, что НАТО может включиться в эти события.

Глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников заявил, что вопрос обсудят в Госдуме, если Путин выступит с заявлением о признании ДНР и ЛНР.

Президент России сообщил, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он заявил, что в в американской позиции есть изменения. «Надо понять, в чем они заключаются», — резюмировал президент России.