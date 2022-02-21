Полиция проверит информацию о дебошире в рязанском «Макдоналдсе»
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали РЗН. инфо, что заявлений о конфликтной ситуации в полицию не поступало.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали РЗН. инфо, что заявлений о конфликтной ситуации в полицию не поступало.
«Заявлений и сообщений о конфликтной ситуации в ресторане в полицию не поступало. Вместе с тем, мы изучим данное видео, размещенное в сети Интернет, на предмет противоправных действий», — говорится в сообщении. Напомним, в воскресенье, 20 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором пьяный посетитель ресторана устроил конфликт.