Пьяный мужчина устроил дебош в рязанском «Макдоналдсе»
В Рязани пьяный посетитель ресторана «Макдоналдс» устроил конфликт. Видео опубликовали в соцсетях.
В Рязани пьяный посетитель ресторана «Макдоналдс» устроил конфликт. Видео опубликовал паблик «Плохие новости».
Мужчина стал бросать мусором в людей, ругаться матом и угрожать. По словам очевидцев, он угрожал присутствующим расправой и продолжал распивать спиртные напитки. Причина возникшего конфликта неизвестна.
На место вызвали полицейских.
Выясняется информация о случившемся.