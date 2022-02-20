Пьяный мужчина устроил дебош в рязанском «Макдоналдсе»

В Рязани пьяный посетитель ресторана «Макдоналдс» устроил конфликт. Видео опубликовали в соцсетях.

В Рязани пьяный посетитель ресторана «Макдоналдс» устроил конфликт. Видео опубликовал паблик «Плохие новости».

Мужчина стал бросать мусором в людей, ругаться матом и угрожать. По словам очевидцев, он угрожал присутствующим расправой и продолжал распивать спиртные напитки. Причина возникшего конфликта неизвестна.

На место вызвали полицейских.

Выясняется информация о случившемся.