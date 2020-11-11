\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 76.21 -0.19 12/11
ЦБ EUR 90.05 -0.31 12/11
Нал. USD 76.4 / 78 17:31
Нал. EUR 89.85 / 90.6 17:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
19 358
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
24 567
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
24 986
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
21 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Реставрацию рязанской гимназии №2 приостановили
Трехэтажное здание гимназии №2, расположенное на улице Соборной, дома №5-7, является объектом культурного наследия федерального значения. В нем в 1860—1864 годах учился физиолог Иван Павлов, а в 1933—1936 годах — Герой Советского союза Николай Стройков.

Реставрацию рязанской гимназии №2 приостановили. Все из-за того, что работы можно поручить только компании с лицензией Минкульта, поэтому в настоящий момент ищут нового подрядчика, сообщила «ГТРК Ока».

«Здание школы — памятник культуры. С ремонтом таких всегда все непросто — для любого действия нужны экспертиза, согласование, разрешение, проект», — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание гимназии №2, расположенное на улице Соборной, дома №5-7, является объектом культурного наследия федерального значения. В нем в 1860—1864 годах учился физиолог Иван Павлов, а в 1933—1936 годах — Герой Советского союза Николай Стройков. Общая площадь памятника — 5 462 кв метра.

На капитальный ремонт здания из федерального бюджета выделили 485,5 миллиона рублей.

На эти деньги планируется отреставрировать фасады, колонны, крышу, полы, лепнину, отштукатурить стены, отремонтировать систему отопления, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, водопровода и канализации, обустроить доступ для инвалидов, благоустроить территорию.

Напомним, ранее родители выбрали, где будут учиться их дети во время реставрации гимназии №2.