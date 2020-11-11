Реставрацию рязанской гимназии №2 приостановили

Трехэтажное здание гимназии №2, расположенное на улице Соборной, дома №5-7, является объектом культурного наследия федерального значения. В нем в 1860—1864 годах учился физиолог Иван Павлов, а в 1933—1936 годах — Герой Советского союза Николай Стройков.

Реставрацию рязанской гимназии №2 приостановили. Все из-за того, что работы можно поручить только компании с лицензией Минкульта, поэтому в настоящий момент ищут нового подрядчика, сообщила «ГТРК Ока».

«Здание школы — памятник культуры. С ремонтом таких всегда все непросто — для любого действия нужны экспертиза, согласование, разрешение, проект», — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание гимназии №2, расположенное на улице Соборной, дома №5-7, является объектом культурного наследия федерального значения. В нем в 1860—1864 годах учился физиолог Иван Павлов, а в 1933—1936 годах — Герой Советского союза Николай Стройков. Общая площадь памятника — 5 462 кв метра.

На капитальный ремонт здания из федерального бюджета выделили 485,5 миллиона рублей.

На эти деньги планируется отреставрировать фасады, колонны, крышу, полы, лепнину, отштукатурить стены, отремонтировать систему отопления, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, водопровода и канализации, обустроить доступ для инвалидов, благоустроить территорию.

Напомним, ранее родители выбрали, где будут учиться их дети во время реставрации гимназии №2.