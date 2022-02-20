В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве продавщицы интим-магазина

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы магазина интим-товаров на улице Дыбенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы магазина интим-товаров на улице Дыбенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый — 30-летний местный житель, его задержали в доме на улице Джона Рида утром в воскресенье, 20 февраля.

В квартире мужчины правоохранители нашли два украденных из магазина предмета. Он признался, что планировал ограбить магазин, но продавец оказала сопротивление и собиралась нажать тревожную кнопку.

Задержанного передали следователям.

Напомним, видео момента убийства 33-летней продавщицы интим-магазина попало на камеры видеонаблюдения.