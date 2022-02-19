В Петербурге в магазине интим-товаров мужчина зарезал продавщицу

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина зашел в магазин интим-товаров на улице Дыбенко и зарезал 33-летнюю продавщицу. Затем он вынес пару коробок с товарами и скрылся. Убийство попало на камеры видеонаблюдения.

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина зашел в магазин интим-товаров на улице Дыбенко и зарезал 33-летнюю продавщицу. Затем он вынес пару коробок с товарами и скрылся. Убийство попало на камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК.

На видео попал момент нападения и то, как пострадавшая звонит по телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Однако спасти женщину не успели.

Убийцу ищут.

По данным «Mash на Мойке», сотрудница магазина погибла прямо накануне своего 34-летия.