Варламов раскритиковал идею построить надземные переходы в Рязани

Блогер Илья Варламов раскритиковал идею рязанских властей построить в городе надземные пешеходные переходы. Об этом он написал на своем сайте.

Блогер Илья Варламов раскритиковал идею рязанских властей построить в городе надземные пешеходные переходы. Об этом он написал на своем сайте.

По его словам, «пешеходные переходы в Рязани встречаются редко, и люди вынуждены перебегать дорогу, рискуя жизнью», а вместо того чтобы «нарисовать зебры, расставить светофоры и оборудовать островки безопасности, работать над успокоением трафика, рязанские депутаты не придумали ничего лучше, чем построить бесполезный надземный переход».

Варламов выразил мнение о планах установить надземный переход на Московском шоссе.

«И что сделали в Рязани? „Забыли“ установить светофор на переходе через пятиполосное шоссе. Островка безопасности, естественно, тоже нет. […] А потом депутаты удивляются — а чего это у нас людей на переходах сбивают? Кстати, если вы думаете, что из-за перехода здесь образуются пробки, спешу вас разочаровать. Пробки возникают из-за перекрестка, который дальше по улице. Вообще ничто не мешало поставить здесь светофор! Теперь здесь хотят построить надземный переход. Если зебру при этом уберут, это приведет лишь к тому, что люди будут перебегать дорогу там, где им удобно. И если раньше водители хотя бы знали, что вот есть зебра, и на ней следует ожидать пешехода, но теперь пешеходы будут оказываться на проезжей части совершенно внезапно. Следовательно, количество жертв ДТП только вырастет», — написал блогер.

По его мнению, переход надо оставить, но обязательно оборудовать его светофором и островком безопасности.

Варламов также раскритиковал планы установить переход на площади Победы. По его мнению, на этом участке Первомайского проспекта срочно нужен островок безопасности, потому что это шестиполосная магистраль.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани планируют построить надземный пешеходный переход на Московском шоссе в районе дома № 22Б из-за большого количества ДТП на дороге. Эту идею в четверг, 17 февраля, обсудили на комитете по градостроительству и землепользованию гордумы депутаты.

По словам депутатов, надземные и подземные пешеходные переходы необходимы возле «Круиза», на площади Победы, улице Соборной и площади Ленина.