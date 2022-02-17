В Рязани планируют построить надземный пешеходный переход на Московском шоссе

Построить надземный пешеходный переход в районе дома № 22Б предложили из-за большого количества ДТП на дороге.

В Рязани планируют построить надземный пешеходный переход на Московском шоссе. Эту идею в четверг, 17 февраля, обсудили на комитете по градостроительству и землепользованию гордумы депутаты.

Построить надземный пешеходный переход в районе дома № 22Б предложили из-за большого количества ДТП на дороге.

Также, по словам депутатов, надземные и подземные пешеходные переходы необходимы возле Круиза, на площади Победы, улице Соборной и площади Ленина.

Депутаты решили проработать вопрос, где в городе возможно размещение пешеходных переходов и какие могут возникнуть препятствия для этого.