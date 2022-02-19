Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости. Пушилин подписал соответствующий указ.

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Пушилин подписал соответствующий указ.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал Пушилин в видеообращении.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский намерен начать военное наступление в Донбассе.