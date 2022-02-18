Женщина, погибшая после падения льда в Москве, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши

Женщина скончалась после падения счищаемой с желобов наледи.

Прокуратура восточного административного округа сообщила, что женщина, погибшая в Москве, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши. Об этом говорится на сайте надзорного органа.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина скончалась после падения счищаемой с желобов наледи.

В прокуратуре заявили, что у дома проходили работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока. В надзорном органе сообщили, что работы прошли с «выполнением всех необходимых охранных мероприятий».