В прокуратуре заявили, что тигр законно живет в частном доме в Рязани

Ранее в соцсетях появилось видео с тигром в частном доме.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что у тигра, живущего в частном доме в Рязани, есть все необходимые документы.

«Информацию о тигре мы проверили еще в июле прошлого года после обращения председателя ТСЖ, который и сообщил о нем. Действительно, тигр проживает в доме на Авиационной, у него есть все необходимые документы: паспорт и чипирование. Также имеется отдельный вольер на улице и в доме, территорию участка он не покидает. Соседи никаких претензий не имеют, жалоб не поступало», — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также проверку проводила федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Так как тигра приобрели до 1 января 2020 года, он может содержаться в частной территории.

Ранее в соцсетях появилось видео с тигром в частном доме.