Вирусолог предрек вырождение «омикрона» из-за большого числа мутаций

По словам Альштейна, после прохождения пика заболеваемости омикрон будет ослабевать из-за возникновения новых мутаций.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что «омикрон» начнет вырождаться из-за мутаций. Об этом он сообщил в разговоре с « Лентой.ру ».

По словам Альштейна, после прохождения пика заболеваемости «омикрон» будет ослабевать из-за возникновения новых мутаций.

Процесс уже ранее описывал профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ, когда тот исследовал поведение вируса в период спада эпидемии. Специалист сделал вывод, что коронавирус может самовырождаться. Ученый считает, что геном вируса становится дефектным, что мешает ему размножаться.

Альштейн считает, что ситуация с «омикроном» пойдет по тому же сценарию.

«Показателем того, что он слабеет, становится уменьшение числа заражений», — сказал он.

Медик добавил, что впереди пару ближайших месяцев тенденция продолжится. В дальнейшем заболеваемость снизится и вирус может уйти, отметил Альштейн.