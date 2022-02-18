В России придумали, как не повышать цены на продукты

Производители начали уменьшать размеры упаковок.

Для сохранения цен производители начали уменьшать размеры упаковок. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Отмечается, что это сможет сдержать рост затрат на производство. К примеру, ранее шоколад «Россия» от компании Nestle весил 85 граммов. Теперь его стали поставлять в упаковке по 82 грамма. Снизился объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85.

Представители магазинов заявили, что уменьшение размеров упаковок позволит оставить конечную цену на прежнем уровне. Падения спроса при этом не зафиксировали.