Рязанцы пожаловались на затопленный тротуар под мостом на Московском шоссе

Местные жители рассказали, что мост не убирают от снега, из-за чего вся вода стекает на тротуар.

Рязанцы пожаловались на неочищенный тротуар под мостом на Московском шоссе. Пост в четверг, 17 февраля, опубликовали в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

Местные жители рассказали, что мост не убирают от снега, из-за чего вся вода стекает на тротуар.

«На Московском шоссе, под мостом, пешеходы вынуждены пробираться ползком, потому что мост не очищают, вследствие чего вода стекает прямо на тротуар. Бедным людям приходится осваивать различные акробатические трюки (без страховки), чтобы пройти в этом месте. Те, кто не готов учиться этому рязанскому виду спорта, вынуждены идти в обход. Сколько еще серьезных травм должны получить рязанцы, что местная власть начала работать?» — написали рязанцы.