Любимов поручил подготовить документацию по ремонту школы № 1 в Скопине

Решением вопроса займется рабочая группа, которую возглавит зампред регионального правительства Артем Никитин.

В четверг, 17 февраля, во время совещания по модернизации школьных систем губернатор Николай Любимов раскритиковал заявление главы администрации Скопина Олега Асеева, который сообщил об отсутствии в местном бюджете средств на ремонт школы № 1.

Глава региона отметил, что учебное заведение в самом центре Скопина является памятником архитектуры.

«Понятно памятник, могут быть сложности. Но в течение десяти лет не найти средств даже на разработку проектно-сметной документации из-за чего школа не попала в списки капремонта. Это безответственно, — заявил глава региона. — Видимо это не приоритет для работы главы администрации».

Любимов поручил подготовить проектно-сметную документацию. Решением вопроса займется рабочая группа, которую возглавит зампред регионального правительства Артем Никитин.

«В течение недели найти источник финансирования. Проектно — сметная документация по школе № 1 в Скопине должна быть готова в этом году. И, соответственно, дальше включать ее в программу капремонта наших школ», — заявил глава региона.

Также губернатор обратился к главам муниципальных образований и попросил директоров школ во время капремонта «не оставлять один на один со строителями», участвовать в процессе и обеспечить выполнение и качество работ в сроки.