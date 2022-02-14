В Минюсте предложили создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом
В реестр предлагается включать должников по алиментам, сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.
Согласно документу, судебного пристава-исполнителя хотят наделить правом требовать сведения об имуществе неплательщика.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве».
В настоящее время за неуплату алиментов должника могут арестовать на 15 суток. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием один год лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам.