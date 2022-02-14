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В Минюсте предложили создать реестр неплательщиков алиментов
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

В Минюсте предложили создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

В реестр предлагается включать должников по алиментам, сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Согласно документу, судебного пристава-исполнителя хотят наделить правом требовать сведения об имуществе неплательщика.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

В настоящее время за неуплату алиментов должника могут арестовать на 15 суток. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием один год лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам.