В Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам
Ни по месту регистрации в Новочернеевее Шацкого района, ни по последнему месту проживания в Селивове Касимовского района мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.
В Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Климакин Андрей Сергеевич, 1992 года рождения не платит алименты своей пятилетней дочери. Долг мужчины составляет 1 185 тысяч рублей.
Ни по месту регистрации в Новочернеевее Шацкого района, ни по последнему месту проживания в Селивове Касимовского района мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по телефону дежурной части: