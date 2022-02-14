В Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам

Ни по месту регистрации в Новочернеевее Шацкого района, ни по последнему месту проживания в Селивове Касимовского района мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.

В Рязанской области разыскивают 29-летнего мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Климакин Андрей Сергеевич, 1992 года рождения не платит алименты своей пятилетней дочери. Долг мужчины составляет 1 185 тысяч рублей.

Ни по месту регистрации в Новочернеевее Шацкого района, ни по последнему месту проживания в Селивове Касимовского района мужчина не появляется, на связь с судебными приставами не выходит. Его объявили в розыск.