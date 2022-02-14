Рязанцы пожаловались на отсутствие на линии маршруток № 55

Об этом они рассказали в соцсети.

Рязанцы пожаловались на отсутствие на линии маршруток № 55. Об этом они сообщили в соцсети в понедельник, 14 февраля.

«55 маршрут тоже убрали? Его не видно. Сегодня понедельник, всем на работу. Нет, ну точно — призрак», — написала пользовательница. На момент публикации на портале Bus62 отсутствует информация об автобусах № 55, вышедших на линию.

Ранее мэрия сообщала, что маршрут станут обслуживать шесть автобусов.