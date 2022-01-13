В мэрии отреагировали на жалобы рязанцев на нехватку общественного транспорта

В мэрии в четверг, 13 января, отреагировали на жалобы рязанцев на нехватку общественного транспорта в Недостоеве и Приокском.

По информации администрации города, вместо маршрута № 82, который перестал ехать в Недостоево с 12 января, в микрорайон заезжают автобусы № 55. На данный момент маршрут обслуживают три машины. «Уже с понедельника количество подвижного состава на маршруте будет увеличено до шести единиц», — отметили в мэрии.

Помимо этого, специалисты проверят работу маршрута № 30. При необходимости на нем увеличат число машин. Также усилен контроль за соблюдением расписания троллейбусами №№ 9 и 16.