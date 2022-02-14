Фигуристка Камила Валиева продолжит выступления на Олимпийских играх в Пекине

Ранее сообщалось, что допинг-проба 15-летней спортсменки, взятая в декабре на Чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат.

Фигуристка Камила Валиева продолжит выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщило издание « Спорт-Экспресс ».

Дело Валиевой рассмотрела выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Она разрешила ей продолжить выступления на играх. Таким образом, Валиева сможет принять участие в женском одиночном турнире.

Ранее сообщалось, что допинг-проба 15-летней спортсменки, взятая в декабре на Чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат.