Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат

Пробу взяли 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где фигуристка стала чемпионкой с оценками выше мирового уровня.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом говорится в пресс-релизе международного агентства тестирования.

Пробу взяли 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где фигуристка стала чемпионкой с оценками выше мирового уровня. Допинг-проба показала наличие триметазидина. Однако проба не попадает под юрисдикцию МОК и не относится к Олимпиаде, а потому спортивный арбитраж это учел и позволил Валиевой вернуться к тренировкам.

Уточняется, что судебное разбирательство еще не окончено. 15 февраля состоится слушание по обжалованию апелляции МОК. Награждение фигуристов вновь перенесли.

«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — говорится в сообщении ITA.