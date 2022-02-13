В Рязанской области побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 в сутки

В Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 13 февраля.