В Рязанской области побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 в сутки
В Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 13 февраля.
В Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 13 февраля.
Скончались еще пять рязанцев, 83 человек госпитализировали. Вылечились 320 пациентов.
Всего за время пандемии заболели коронавирусом 83 562 человека, скончались 2942 жителя области, выздоровели 62 400.
В России за сутки выявили 197 949 случаев COVID-19, госпитализировали 12 653 человек.