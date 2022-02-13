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В Рязанской области побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 в сутки
В Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 13 февраля.

В Рязанской области вновь увеличилось число новых случаев коронавируса. За сутки выявили 1493 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 13 февраля.

Скончались еще пять рязанцев, 83 человек госпитализировали. Вылечились 320 пациентов.

Всего за время пандемии заболели коронавирусом 83 562 человека, скончались 2942 жителя области, выздоровели 62 400.

В России за сутки выявили 197 949 случаев COVID-19, госпитализировали 12 653 человек.