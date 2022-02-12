В Рязанской области 13 февраля ожидается до +1 градуса

В Рязанской области днем в воскресенье, 13 февраля, ожидается −4…+1 градус. Температура воздуха ночью составит −9…−4 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области днем в воскресенье, 13 февраля, ожидается −4…+1 градус. Температура воздуха ночью составит −9…−4 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, что россиян в День святого Валентина ждет аномальная погода.