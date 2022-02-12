В Гидрометцентре рассказали об аномальной погоде 14 февраля

Потепление в Европейской России ожидается 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление в Европейской России ожидается 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник весеннюю погоду прогнозируют на всей территории Европейской России. Температура в Москве и Санкт-Петербурге будет на восемь и девять градусов выше нормы соответственно.

«На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная, настоящая весенняя погода», — отметил синоптик.

По его словам, в Москве температура ожидается до +3 градусов, а солнца будет много.

Вильфанд добавил, что погода в этот день будет соответствовать концу марта.