Школьница из омского села рассказала, как друг убивал ее семью

В селе Юрьевка Омской области прошел следственный эксперимент, во время которого 14-летняя школьница рассказала об убийстве своей семьи. Видео опубликовали в соцсетях.

В селе Юрьевка Омской области прошел следственный эксперимент, во время которого 14-летняя школьница рассказала об убийстве своей семьи. Видео следственного эксперимента опубликовали в соцсетях.

Девочка показала, где произошло преступление и что она делала в тот момент, пока ее молодой человек убивал семью. По словам школьницы, она увела младшего брата в коридор, чтобы он ничего не видел.

«Я взяла телефон и плед и пошла на кухню, чтобы взять своего брата. Я подняла его, застегнула куртку, капюшон и накинула на него плед. Взяла на руки, открыла дверь, поставила в коридор, чтобы он туда смотрел… Здесь валялась обувь, тут стояли мамины светлые ботинки, они были в крови, я их надела на Мишу. Взяла его на руки, донесла до калитки, а дальше мы пошли пешком с ним», — рассказала девочка.

Она отметила, что не видела, как ее друг убивал родителей.

Ранее парень рассказывал, что совершил убийство по просьбе самой 14-летней девочки. Он не отговаривал подругу. В итоге пара решила зарезать семью и рассказать версию о нападении на дом. Ночью девочка дождалась, пока все уснут, и открыла дверь молодому человеку.

Напомним, преступление произошло в конце января. После убийства 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя задержали 14-летнюю дочь погибшей женщины и ее 17-летнего друга.