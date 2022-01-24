В Омской области после убийства семьи задержали двух подростков

По версии следствия, школьника подговорила 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против этих отношений. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого.

В Омской области после убийства 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя задержали 14-летнюю дочь погибшей женщины и ее 17-летнего друга. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи установили, что подростки причастны к преступлению. По версии следствия, школьника подговорила 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против этих отношений. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Молодой человек для убийства взял у знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Около двух часов ночи 22 января через открытую дверь с заднего двора они с подругой пробрались в дом, где нанесли смертельные удары спящим взрослым, а также 10-летней девочке-инвалиду, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. Чтобы скрыть преступление, после убийства подозреваемая взяла с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, и сообщила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для фоторобота преступника заведомо ложные данные о его внешности.

Полиция опрашивала жителей села, разыскивая неизвестного мужчину. Следователи усомнились в правдивости показаний девочки. Выяснилось, что она скрывает обстоятельства убийства.

Специалисты провели повторный допрос, на котором подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о произошедшем и выдал нож, который выкинул в сугроб, а также одежду, в которой был в момент убийства.

Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, тела троих погибших нашли утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района.