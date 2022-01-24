\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
-9°
Втр, 25
-12°
Срд, 26
-11°
ЦБ USD 76.69 0.25 22/01
ЦБ EUR 86.91 0.09 22/01
Нал. USD 76.10 / 77.90 09:12
Нал. EUR 86.30 / 87.87 09:12
Новости
Публикации
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 2022 16:04
2 176
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
7 842
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
10 902
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
14 070
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Омской области после убийства семьи задержали двух подростков
По версии следствия, школьника подговорила 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против этих отношений. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого.

В Омской области после убийства 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя задержали 14-летнюю дочь погибшей женщины и ее 17-летнего друга. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи установили, что подростки причастны к преступлению. По версии следствия, школьника подговорила 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против этих отношений. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Молодой человек для убийства взял у знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Около двух часов ночи 22 января через открытую дверь с заднего двора они с подругой пробрались в дом, где нанесли смертельные удары спящим взрослым, а также 10-летней девочке-инвалиду, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. Чтобы скрыть преступление, после убийства подозреваемая взяла с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, и сообщила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для фоторобота преступника заведомо ложные данные о его внешности.

Полиция опрашивала жителей села, разыскивая неизвестного мужчину. Следователи усомнились в правдивости показаний девочки. Выяснилось, что она скрывает обстоятельства убийства.

Специалисты провели повторный допрос, на котором подростки сознались в содеянном. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о произошедшем и выдал нож, который выкинул в сугроб, а также одежду, в которой был в момент убийства.

Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, тела троих погибших нашли утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района.