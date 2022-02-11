В Рязани простились с врачом и краеведом Галиной Вологжаниной

Гражданская панихида и церемония прощания состоялись в Доме общественных организаций в пятницу, 11 февраля.

В Рязани простились с заслуженным врачом России, краеведом, депутатом рязанского городского совета I и II созывов Галиной Вологжаниной. Информация об этом в пятницу, 11 февраля, появилась на сайте рязанской гордумы.

Галина Вологжанина скончалась 8 февраля. Гражданская панихида и церемония прощания состоялись в Доме общественных организаций в пятницу, 11 февраля.

От имени депутатов рязанской гордумы соболезнования родным и близким Галины Вологжаниной выразила первый заместитель главы муниципального образования, председателя рязанской гордумы Лариса Максимова.