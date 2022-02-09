Скончалась рязанский врач и краевед Галина Вологжанина

Она умерла 8 февраля.

Умерла рязанский врач, писатель и краевед Галина Вологжанина. Об этом сообщили в группе библиотеки имени Есенина «ВКонтакте».

Галина Вологжанина умерла 8 февраля. Коллектив библиотеки выразил соболезнования в связи с ее смертью.

«В памяти потомков она останется не только как прекрасный доктор, но и как автор книги „Памятью пронзая время…“, в которой повествуется об истории здравоохранения Рязани и о ярчайших персонах рязанской медицины», — говорится в сообщении.

В посте добавили, что Галина Вологжанина «сделала все возможное, чтобы имена светил Рязанской медицины не были забыты». «Сегодня ее имя навсегда вошло в судьбу нашего города», — отмечается в сообщении.