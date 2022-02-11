В Рязани дворникам пригрозили штрафами за уборку снега во дворе рано утром

Авторы теста ссылаются на региональный закон о тишине, который приняли в июле 2021 года.

В Рязани дворникам пригрозили штрафами за уборку снега во дворе рано утром. Информация появилась в соцсетях в пятницу, 11 февраля.

В одном из дворов микрорайона появилось объявление с просьбой к дворникам не скрести лопатой по асфальту до семи утра. м Согласно ему, во дворах и домах запрещено шуметь с 22:00 до 07:00, а за нарушение положен штраф до трех тысяч рублей.

По словам дворников, работать в этом дворе можно только ранним утром, пока машины не начинают по нему объезжать пробки.