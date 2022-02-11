В Рязани десятки родителей пришли на встречу с главой регионального минобра

Встречу организовали по проблемам перевода школьников на «удаленку».

В Рязани десятки родителей собрались в здании регионального министерства образования для встречи с главой ведомства Ольгой Щетинкиной. Соответствующее фото появилось в соцсетях в пятницу, 11 февраля.

«Это часть рязанских родителей, которые пришли на встречу с министром образования. Они хотят не терять прав. Они хотят, чтобы школы работали нормально. Они хотят детства у детей, а не свободного бесконтрольного времени в интернете», — говорится в подписи к фото.

Встречу организовали по проблемам перевода школьников на «удаленку».

Напомним, до 17 февраля в Рязанской области учеников 5, 6, 7 и 8 классов перевели на дистанционное обучение.